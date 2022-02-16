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    Непряева и Ступак выиграли бронзовые медали в командном спринте на ОИ-2022

    Пекин-2022 Лыжные гонки Сборная России Медали России
    Российские лыжницы Юлия Ступак и Наталья Непряева заняли третье место в командном спринте на Олимпиаде в Пекине.

    Наталья Непряева и Юлия Ступак
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    Наталья Непряева и Юлия Ступак

    Россиянки преодолели дистанцию за 22 минуты 10,56 секунды.

    Золотые медали завоевали немецкие лыжницы, опередившие российскую команду на 0,71 секунды.

    Второе место заняла сборная Швеции (+0,17).

    Непряева и Ступак повторили лучший результат российских лыжниц в истории зимних Олимпийских игр. В 2010 году в Ванкувере бронзу выиграли Ирина Хазова и Наталья Коростелева.

    Напомним, в финале мужского командного спринта выступят российские лыжники Александр Большунов и Александр Терентьев.

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