Российские лыжники вышли в финал командного спринта на ОИ-2022

Большунов и Терентьев по итогам второго полуфинала заняли пятое место и отобрались в финал благодаря тому, что показали самое быстрое время среди всех команд, которые не попали в финальную гонку напрямую.
Терентьев лидировал по ходу гонки, но в какой-то момент потерял равновесие и упал.
В финале выступят сборные Норвегии, Франции, Финляндии, Канады, Италии, Швеции, Швейцарии, Австрии, России и США. Гонка состоится сегодня 16 февраля и начнется в 12:45 мск.
1-й полуфинал
1. Норвегия (Эрик Вальнес, Йоханнес Клебо) — 20.17,28
2. Франция (Юго Лапалю, Ришар Жув) — 20.17,36
3. Финляндия (Ийво Нисканен, Йони Мяки) — 20.17,81
4. Канада (Антуан Сир, Грэм Ричи) — 20.18,71
2-й полуфинал
1. Италия (Франческо Де Фабиани, Федерико Пеллегрино) — 20.06,99
2. Швеция (Вильям Поромо, Оскар Свенссон) — 20.07,57
3. Швейцария (Йонас Бауманн, Йофиан Хедигер) — 20.07,67
4. Австрия (Михаэль Феттингер, Бенджамин Мозер) — 20.07,78
6. США (Бен Огден, Джеймс Скунмэйкер) — 20.11,42
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