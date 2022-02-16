Российские лыжники вышли в финал командного спринта на ОИ-2022

Российские лыжникивышли в финал командного спринта на Олимпиаде в Пекине.

Большунов и Терентьев по итогам второго полуфинала заняли пятое место и отобрались в финал благодаря тому, что показали самое быстрое время среди всех команд, которые не попали в финальную гонку напрямую.

Терентьев лидировал по ходу гонки, но в какой-то момент потерял равновесие и упал.

В финале выступят сборные Норвегии, Франции, Финляндии, Канады, Италии, Швеции, Швейцарии, Австрии, России и США. Гонка состоится сегодня 16 февраля и начнется в 12:45 мск.

1-й полуфинал

1. Норвегия (Эрик Вальнес, Йоханнес Клебо) — 20.17,28

2. Франция (Юго Лапалю, Ришар Жув) — 20.17,36

3. Финляндия (Ийво Нисканен, Йони Мяки) — 20.17,81

4. Канада (Антуан Сир, Грэм Ричи) — 20.18,71

2-й полуфинал

1. Италия (Франческо Де Фабиани, Федерико Пеллегрино) — 20.06,99

2. Швеция (Вильям Поромо, Оскар Свенссон) — 20.07,57

3. Швейцария (Йонас Бауманн, Йофиан Хедигер) — 20.07,67

4. Австрия (Михаэль Феттингер, Бенджамин Мозер) — 20.07,78

5. Россия (Александр Большунов, Александр Терентьев) — 20.07,85

6. США (Бен Огден, Джеймс Скунмэйкер) — 20.11,42

Вся Олимпиада-2022

Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.