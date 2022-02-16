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    Российские лыжники вышли в финал командного спринта на ОИ-2022

    Пекин-2022 Лыжные гонки Сборная России
    Российские лыжники Александр Большунов и Александр Терентьев вышли в финал командного спринта на Олимпиаде в Пекине.

    Александр Большунов
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    Александр Большунов

    Большунов и Терентьев по итогам второго полуфинала заняли пятое место и отобрались в финал благодаря тому, что показали самое быстрое время среди всех команд, которые не попали в финальную гонку напрямую.

    Терентьев лидировал по ходу гонки, но в какой-то момент потерял равновесие и упал.

    В финале выступят сборные Норвегии, Франции, Финляндии, Канады, Италии, Швеции, Швейцарии, Австрии, России и США. Гонка состоится сегодня 16 февраля и начнется в 12:45 мск.

    1-й полуфинал

    1. Норвегия (Эрик Вальнес, Йоханнес Клебо) — 20.17,28

    2. Франция (Юго Лапалю, Ришар Жув) — 20.17,36

    3. Финляндия (Ийво Нисканен, Йони Мяки) — 20.17,81

    4. Канада (Антуан Сир, Грэм Ричи) — 20.18,71

    2-й полуфинал

    1. Италия (Франческо Де Фабиани, Федерико Пеллегрино) — 20.06,99

    2. Швеция (Вильям Поромо, Оскар Свенссон) — 20.07,57

    3. Швейцария (Йонас Бауманн, Йофиан Хедигер) — 20.07,67

    4. Австрия (Михаэль Феттингер, Бенджамин Мозер) — 20.07,78

    5. Россия (Александр Большунов, Александр Терентьев) — 20.07,85

    6. США (Бен Огден, Джеймс Скунмэйкер) — 20.11,42

    Вся Олимпиада-2022

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