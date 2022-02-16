Парад ультра-си. Анонс событий на Олимпиаде-2022 17 февраля

Олимпиада в Пекине постепенно движется к своему завершению. В четверг, 17 февраля, будут разыграны шесть комплектов наград в шести видах спорта. Нас, конечно, интересует фигурное катание, где российские одиночницы могут занять весь пьедестал.

Хоккей

В женском хоккее пришло время золотого матча — североамериканская классика в финале довольно предсказуема, но от этого не менее интересна.

Канадки прошлись паровым катком по всем соперницам на групповом этапе, включая команду США, которую они победили со счетом 4:2.

Тем не менее в финале Пхенчхана победу по буллитам одержали именно «зведно-полосатые» хоккеистки. Удастся ли им повторить триумф?

07:10. Хоккей. Женщины. Финал. Канада — США Прямая трансляция: Матч! Игра, Матч ТВ, Прогноз на матч

Горные лыжи

В горнолыжной суперкомбинации Россию представляет уроженка Камчатки Юлия Плешкова, но претензий на высокие места у нее нет.

В Пекине Плешкова заняла 27-е место в гигантском слаломе, 18-е место в супергиганте и 20-е место в скоростном спуске.

Юлия Плешкова globallookpress.com

За золото будет бороться чемпионка Пхенчхана в этой дисциплине швейцарка Мишель Гизин, которая уже завоевала в Пекине бронзу в супергиганте, и серебряная призерка ОИ-2018 Микаэла Шиффрин, которая пока проваливается в Китае.

Другие претендентки на медали — итальянка Федерика Бриньоне, чешская многостаночница Эстер Ледецка, швейцарка Венди Хольденер.

05:30. Горные лыжи. Женщины. Альпийская комбинация. Скоростной спуск Прямая трансляция: Матч! Арена, Онлайн

09:00. Горные лыжи. Женщины. Альпийская комбинация. Слалом Прямая трансляция: Матч! Арена, Онлайн

Фристайл

Фристайлистки разыграют комплект наград в ски-кроссе — миксе горнолыжного спуска и прыжков через трамплины, сдобренного контактной борьбой.

Россию представят лидер сборной Екатерина Мальцева (17-е место в Кубке мира), опытная Анастасия Чирцова, а также молодые Елизавета Понкратова и Наталья Шерина.

Мариэль Томпсон, Сандра Неслунд и Фанни Смит globallookpress.com

Среди фаворитов — чемпионка Сочи-2014 и победительница ЧМ-2019 Мариэль Томпсон (Канада), двукратная чемпионка мира из Швеции Сандра Неслунд, бронзовая призерка ОИ-2018 Фанни Смит (Швейцария), взявшая серебро Пхенчхана канадка Бриттани Филан.

06:30. Фристайл. Женщины. Ски-кросс. Квалификация Прямая трансляция: Матч! Страна, Матч ТВ, Онлайн

09:00. Фристайл. Женщины. Ски-кросс. Финал Прямая трансляция: Матч! Страна, Матч ТВ, Онлайн

Ранее в тот день пройдут квалификации в хафпайпе. В фристайле это не просто «половина трубы», а сложное стометровое инженерно-техническое сооружение, устланное утрамбованным снегом, куда надо скатиться и красиво выпрыгнуть с другой стороны, поразив судей выполненными фигурами.

В мужской сетке россиян нет, а у девушек нашу страну представляет 15-летняя Александра Глазкова. В 2021 году российская спортсменка победила на юниорском чемпионате мира в Красноярске.

04:30. Фристайл. Женщины. Хафпайп. Квалификация Прямая трансляция: Матч! Страна, Онлайн

07:30. Фристайл. Мужчины. Хафпайп. Квалификация Прямая трансляция: Матч! Страна, Онлайн

Конькобежный спорт

В четверг нас ждет старт одного из последних финалов у конькобежек, за медали на престижной дистанции 1000 м поборются Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова и Дарья Качанова.

Чемпионка мира Голикова расстроилась бронзе на коронной 500-метровке, несмотря победу в забеге над японкой Нао Кодаирой.

Ангелина Голикова globallookpress.com

«Тысяча» — не совсем ее дистанция, но побороться за подиум она может. От других россиянок этого ждать сложно — Дарья Качанова на 500 метров была лишь 8-й, а Фаткулина и вовсе 10-й. Ну а главная фаворитка — американка Бриттани Боу.

11:30. Конькобежный спорт. Женщины. 1000 м Прямая трансляция: Матч! Арена, Матч ТВ, Онлайн

Фигурное катание

Главным событием дня станет борьба за титул у одиночниц в фигурном катании. Или стоит сказать — у российских одиночниц, которые, судя по всему, в очередной раз разыграют все медали между собой.

Александра Трусова, Александра Щербакова и Камила Валиева находятся в восьми баллах друг от друга, борьба за медали обещает быть очень непредсказуемой.

Александра Щербаков globallookpress.com

Перчику добавляет японка Каори Сакамото, вмешавшаяся в российские разборки за олимпийские награды.

Необходимо напомнить один момент: если лидирующая после короткой программы Камила Валиева по итогам турнира завоюет медаль, результаты будут считаться предварительными.

Камила Валиева globallookpress.com

Окончательные итоги соревнования подведут лишь после всех судебных разбирательств по поводу ее положительной допинг-пробы.

13:08. Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа Прямая трансляция: Россия 1, Онлайн

Россия 1, Онлайн Комментатор: Андрей Журанков

Лыжное двоеборье

Комплект медалей разыграют в четверг и двоеборцы в командной эстафете — сначала атлетам предстоят прыжки с трамплина HS 140, а затем гонка 4х5 км.

Эта дисциплина пройдет без участия России, которая просто не набрала четверку. Фавориты прежние — австрийцы, немцы, норвежцы, японцы, поляки, словенцы.

11:00. Лыжное двоеборье. Команды. HS 140 / 4x5 км. Прыжки Прямая трансляция: Матч! Страна, Онлайн

14:00. Лыжное двоеборье. Команды. HS 140 / 4x5 км. Гонка Прямая трансляция: Матч! Страна, Матч ТВ, Онлайн

Что еще посмотреть

Как всегда будет много керлинга. Обе наши команды выбыли из борьбы за медали, но девушки проводят заключительную встречу с мотивированными британками.

Сборная России прощается с Олимпиадой globallookpress.com

Учитывая что из 8 матчей в Пекине россиянки выиграли лишь один, а тренерский штаб команды отправится в отставку по завершении турнира, ожидания от поединка соответствующие.

09:05. Женщины. Круговой турнир. Сессия 12. Россия — Великобритания Прямая трансляция: Матч! Игра, Матч ТВ Онлайн

А в мужском турнире пришло время полуфиналов, хотя окончательно их участники определятся лишь в четверг, после завершающих матчей кругового турнира. В плей-офф уже вышли сборные Великобритании, Швеции и Канады.

15:05. Кёрлинг. Мужчины. 1/2 финала Прямая трансляция: Матч! Игра, Матч ТВ, Онлайн

За ходом всех соревнований можно следить в онлайне Пекина-2022 на LiveSport.Ru. Медальный зачет изменяется с каждым днем — следить за ним можно здесь.