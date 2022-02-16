Парад ультра-си. Анонс событий на Олимпиаде-2022 17 февраля

Хоккей
В женском хоккее пришло время золотого матча — североамериканская классика в финале довольно предсказуема, но от этого не менее интересна.
Канадки прошлись паровым катком по всем соперницам на групповом этапе, включая команду США, которую они победили со счетом 4:2.
Тем не менее в финале Пхенчхана победу по буллитам одержали именно «зведно-полосатые» хоккеистки. Удастся ли им повторить триумф?
07:10. Хоккей. Женщины. Финал. Канада — США
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Горные лыжи
В горнолыжной суперкомбинации Россию представляет уроженка Камчатки Юлия Плешкова, но претензий на высокие места у нее нет.
В Пекине Плешкова заняла 27-е место в гигантском слаломе, 18-е место в супергиганте и 20-е место в скоростном спуске.
За золото будет бороться чемпионка Пхенчхана в этой дисциплине швейцарка Мишель Гизин, которая уже завоевала в Пекине бронзу в супергиганте, и серебряная призерка ОИ-2018 Микаэла Шиффрин, которая пока проваливается в Китае.
Другие претендентки на медали — итальянка Федерика Бриньоне, чешская многостаночница Эстер Ледецка, швейцарка Венди Хольденер.
05:30. Горные лыжи. Женщины. Альпийская комбинация. Скоростной спуск
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09:00. Горные лыжи. Женщины. Альпийская комбинация. Слалом
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Фристайл
Фристайлистки разыграют комплект наград в ски-кроссе — миксе горнолыжного спуска и прыжков через трамплины, сдобренного контактной борьбой.
Россию представят лидер сборной Екатерина Мальцева (17-е место в Кубке мира), опытная Анастасия Чирцова, а также молодые Елизавета Понкратова и Наталья Шерина.
Среди фаворитов — чемпионка Сочи-2014 и победительница ЧМ-2019 Мариэль Томпсон (Канада), двукратная чемпионка мира из Швеции Сандра Неслунд, бронзовая призерка ОИ-2018 Фанни Смит (Швейцария), взявшая серебро Пхенчхана канадка Бриттани Филан.
06:30. Фристайл. Женщины. Ски-кросс. Квалификация
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09:00. Фристайл. Женщины. Ски-кросс. Финал
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Ранее в тот день пройдут квалификации в хафпайпе. В фристайле это не просто «половина трубы», а сложное стометровое инженерно-техническое сооружение, устланное утрамбованным снегом, куда надо скатиться и красиво выпрыгнуть с другой стороны, поразив судей выполненными фигурами.
В мужской сетке россиян нет, а у девушек нашу страну представляет 15-летняя Александра Глазкова. В 2021 году российская спортсменка победила на юниорском чемпионате мира в Красноярске.
04:30. Фристайл. Женщины. Хафпайп. Квалификация
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07:30. Фристайл. Мужчины. Хафпайп. Квалификация
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Конькобежный спорт
В четверг нас ждет старт одного из последних финалов у конькобежек, за медали на престижной дистанции 1000 м поборются Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова и Дарья Качанова.
Чемпионка мира Голикова расстроилась бронзе на коронной 500-метровке, несмотря победу в забеге над японкой Нао Кодаирой.
«Тысяча» — не совсем ее дистанция, но побороться за подиум она может. От других россиянок этого ждать сложно — Дарья Качанова на 500 метров была лишь 8-й, а Фаткулина и вовсе 10-й. Ну а главная фаворитка — американка Бриттани Боу.
11:30. Конькобежный спорт. Женщины. 1000 м
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Фигурное катание
Главным событием дня станет борьба за титул у одиночниц в фигурном катании. Или стоит сказать — у российских одиночниц, которые, судя по всему, в очередной раз разыграют все медали между собой.
Александра Трусова, Александра Щербакова и Камила Валиева находятся в восьми баллах друг от друга, борьба за медали обещает быть очень непредсказуемой.
Перчику добавляет японка Каори Сакамото, вмешавшаяся в российские разборки за олимпийские награды.
Необходимо напомнить один момент: если лидирующая после короткой программы Камила Валиева по итогам турнира завоюет медаль, результаты будут считаться предварительными.
Окончательные итоги соревнования подведут лишь после всех судебных разбирательств по поводу ее положительной допинг-пробы.
13:08. Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа
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- Комментатор: Андрей Журанков
Лыжное двоеборье
Комплект медалей разыграют в четверг и двоеборцы в командной эстафете — сначала атлетам предстоят прыжки с трамплина HS 140, а затем гонка 4х5 км.
Эта дисциплина пройдет без участия России, которая просто не набрала четверку. Фавориты прежние — австрийцы, немцы, норвежцы, японцы, поляки, словенцы.
11:00. Лыжное двоеборье. Команды. HS 140 / 4x5 км. Прыжки
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14:00. Лыжное двоеборье. Команды. HS 140 / 4x5 км. Гонка
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Что еще посмотреть
Как всегда будет много керлинга. Обе наши команды выбыли из борьбы за медали, но девушки проводят заключительную встречу с мотивированными британками.
Учитывая что из 8 матчей в Пекине россиянки выиграли лишь один, а тренерский штаб команды отправится в отставку по завершении турнира, ожидания от поединка соответствующие.
09:05. Женщины. Круговой турнир. Сессия 12. Россия — Великобритания
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А в мужском турнире пришло время полуфиналов, хотя окончательно их участники определятся лишь в четверг, после завершающих матчей кругового турнира. В плей-офф уже вышли сборные Великобритании, Швеции и Канады.
15:05. Кёрлинг. Мужчины. 1/2 финала
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За ходом всех соревнований можно следить в онлайне Пекина-2022 на LiveSport.Ru. Медальный зачет изменяется с каждым днем — следить за ним можно здесь.