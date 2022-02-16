Александр Большунов: мы вышли на финал более уставшими, чем Норвегия и Финляндия

Лыжник сборной Россиизаявил, что они свышли на финал в командном спринте более уставшими, чем представители Норвегии и Финляндии, выступавшие в первом полуфинале. Россия выступала во втором полуфинале

«То, что пауза между полуфиналом и финалом была небольшой, — это имело значение из-за высоты и сложности трассы. По сравнению с Норвегией и Финляндией у нас было на 50% процентов меньше времени на восстановление.

Думаю, это здесь сыграло большую роль. У них было достаточно времени перевести дыхание, а у нас такой возможности не было. Так что мы вышли на финал более уставшими, чем Норвегия и Финляндия», — сказал Большунов после гонки.

Большунов и Терентьев завоевали бронзовые медали.

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