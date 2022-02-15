Спицов назвал ключевую часть дистанции победной эстафеты на Олимпиаде в Пекине

Пятикратный олимпийский призерназвал ключевой момент в лыжной эстафете, благодаря которому сборная России смогла одержать итоговую историческую победу на Олимпиаде-2022.

В этой гонке Спицов принимал третий этап эстафеты. Национальная мужская команда одержала первую победу в эстафете на Олимпиаде впервые за 42 года.

«Если честно, я не думал, что у Лёхи Червоткина получится "привезти" отрыв. Многие говорят, что именно он и сделал эту эстафету, и это правда.

Он задал такой темп, дал такое преимущество, которое позволяло дальше комфортно работать, вкатываться в свой этап.

Я бы не сказал, что норвежцы сдались. Терпели, бежали, пытались сокращать отставание. Холунд же выбрал у меня 15 секунд, но я склонен думать, что это из-за того, что они бежали плотной группой, а я — по свежаку в одиночку.

А вот Клебо на половине своего этапа понял, что лучше сосредоточиться на борьбе за серебро. Серёга Устюгов никаких шансов не дал приблизиться», — сказал Спицов «Чемпионату».

В составе сборной России выступали: Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов.

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