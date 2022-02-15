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    Сорин: Не знаю почему, но Йохауг не выглядит в классике, на голову выше соперниц

    Пекин-2022 Лыжные гонки
    Тренер сборной России Егор Сорин оценил выступление норвежской лыжницы Терезы Йохауг в эстафетной гонке на Олимпиаде в Пекине (Китай).

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    Сборная Норвегии 12 февраля заняла пятое место в женской эстафете на Играх в Пекине. Победу в гонке одержала российская команда.

    33-летняя Йохауг на Олимпиаде-2022 выиграла золотые медали в скиатлоне и гонке на 10 км классическим стилем.

    «Так у норвежцев просто не было никакого иного выхода — у них проблема с классистами.

    Не знаю почему, но Тереза вообще не выглядит здесь, в классике, на голову выше соперниц. Может быть, ей просто не подходит трасса.

    Здесь пологие, длинные подъемы, на которых нужно катить, а не бежать, как привыкла Тереза, спуски тоже длинные, а там у преследовательниц есть возможность отдохнуть.

    Но других спортсменок, которых можно было бы поставить на классический этап, у Норвегии реально не было. По норвежкам могла ударить акклиматизация? У девочек это стопроцентно так. Убери Йохауг — никого вообще не останется.

    Парни потихоньку выкарабкиваются, и я предполагал, если честно, что в эстафете они дадут нам бой. Тоже был вопрос первого этапа: Эмиль Иверсен до этого не стартовал, в горах он обычно не слишком хорошо себя чувствует, но как раз от него в той гонке зависело очень многое.

    Если бы он сумел усидеть за Алексеем Червоткиным, всё могло пойти совсем иначе. Круг здесь слишком коварный. Можно начать быстро, как начала Ступак, и потом просто загнаться.

    Юлю ведь реально накрыло на своем этапе очень сильно. Просто шведку накрыло еще сильнее», — цитирует Сорина RT.

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