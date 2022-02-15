Фийон Майе: У Франции был шанс на золото. Вы видели, что случилось с россиянином

Биатлонист сборной Франциипрокомментировал завоевание серебряных медалей в эстафете на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай), сообщает «Чемпионат»

Золотые медали завоевали представители национальной команды Норвегии, бронза досталась сборной России.

«В каждой гонке ощущается давление, но сегодня оно было особенно сильным, потому что у меня было много эмоций на последней стрельбе. Я очень хотел хорошо выступить ради партнёров. Немного расстроен концовкой стрельбы, но это биатлон. Серебряная медаль — очень хорошо для команды, и мы вместе поднимемся на подиум.

Немного расстроился из-за того, что случилось на втором круге. Я пошёл первым, ведя за собой Норвегию и Германию. Просил их помочь мне, чтобы мы поработали вместе. Я даже остановился и сказал: "Ну же!" Но они не хотели работать. Я расстроился, ведь вы видели, что случилось на последнем огневом рубеже с россиянином. Был ведь шанс», — сказал Фийон Майе после гонки.

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