Американский журналист жестко высказался о решении CAS по делу Валиевой

«Валиева, если ты соревнуешься со взрослыми, то к тебе должны относиться как к взрослой, в том числе в случае обнаружения допинга.
На таком уровне идея "защищенного лица" просто смешна. Она побуждает людей использовать эту защиту, чтобы обходить правила.
Однако теперь это входит в компетенцию Российского антидопингового агентства. Я освещал немало необычных допинговых историй, но это просто Алиса в стране чудес», — написал Херш в своем твиттере.
Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил Валиеву к участию в личном турнире Олимпиады-2022, несмотря на то, что ее декабрьская допинг-проба дала положительный результат.
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