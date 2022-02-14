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    Американский журналист жестко высказался о решении CAS по делу Валиевой

    Пекин-2022 Фигурное катание Сборная России Допинг
    Американский журналист Филип Херш раскритиковал российскую фигуристку Камилу Валиеву, которой ранее разрешили выступить в личном турнире на Олимпиаде в Пекине.

    Камила Валиева
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    Камила Валиева

    «Валиева, если ты соревнуешься со взрослыми, то к тебе должны относиться как к взрослой, в том числе в случае обнаружения допинга.

    На таком уровне идея "защищенного лица" просто смешна. Она побуждает людей использовать эту защиту, чтобы обходить правила.

    Грустная ирония в том, что весь процесс по делу Валиевой с открытием пробы "Б" может привести к подтверждению допингового нарушения.

    Однако теперь это входит в компетенцию Российского антидопингового агентства. Я освещал немало необычных допинговых историй, но это просто Алиса в стране чудес», — написал Херш в своем твиттере.

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    • Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил Валиеву к участию в личном турнире Олимпиады-2022, несмотря на то, что ее декабрьская допинг-проба дала положительный результат.

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