Степанова: В целом довольны выступлением

Российская фигуристкаподелилась впечатлениями от выступления на Олимпиаде-2022 в танцах на льду.

«На душе опустошение и радость от полученного опыта. Был сконцентрированный день. Произвольная программа добавляла больше ответственности. Наша произвольная программа нежная. Здесь идет катание не на разрыв.

Выступлением довольны. Конечно, расстроились из-за небольшой помарки. Ошибка была не супергрубая, хотелось бы, чтобы ее не было. Но от начала и до этого элемента у нас все получилось. Мне кажется, мы даже ехали с понимаем, что у нас сегодня что-то получается чуть лучше, чем на предыдущем старте», — передает слова Степановой Sport24/

Напомним, Александра Степанова и Иван Букин заняли шестое место (205.07).

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