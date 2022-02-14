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    Синицина и Кацалапов стали серебряными призерами ОИ-2022 в танцах на льду

    Пекин-2022 Сборная России Медали России Фигурное катание
    Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали серебряные медали на Олимпиаде в Пекине в танцах на льду.

    Виктория Синицина и Никита Кацалапов
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    Виктория Синицина и Никита Кацалапов

    За свой произвольный танец они получили 131,66 балла, а в сумме за два вида заработали 220,51 балла.

    Золотая медаль у французов Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона (226.98), замкнули тройку призеров Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью из США (218.02).

    Фигурное катание. Олимпийские игры. Пекин. Танцы на льду. Итоговое положение

    1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) — 226,98.
    2. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 220,51.
    3. Мэдисон Хаббелл/ Закари Донохью (США) — 218,02...
    6. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) — 205,07...
    14. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Россия) — 179,82.

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