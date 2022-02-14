Синицина и Кацалапов стали серебряными призерами ОИ-2022 в танцах на льду

За свой произвольный танец они получили 131,66 балла, а в сумме за два вида заработали 220,51 балла.
Золотая медаль у французов Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона (226.98), замкнули тройку призеров Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью из США (218.02).
Фигурное катание. Олимпийские игры. Пекин. Танцы на льду. Итоговое положение
1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) — 226,98.
2. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 220,51.
3. Мэдисон Хаббелл/ Закари Донохью (США) — 218,02...
6. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) — 205,07...
14. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Россия) — 179,82.
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