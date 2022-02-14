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    Российские керлингистки проиграли Канаде на ОИ-2022

    Пекин-2022 Сборная России Кёрлинг
    Женская сборная России по керлингу потерпела поражение на Олимпиаде в Пекине от Канады со счетом 5:11.

    Женская сборная России по керлингу
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    Женская сборная России по керлингу

    Ранее на групповом этапе ОИ-2022 российские керлингистки уступили США (3:9), Швейцарии (7:8), Южной Корее (5:9) и Японии (5:10).

    Состав Сборной России представлен Алиной Ковалевой, Юлией Портуновой, Галиной Арсенькиной, Екатериной Кузьминой и Марией Комаровой.

    Российская команда потерпела пятое поражение подряд. Позднее в понедельник сборная России проведет матч с командой Дании.

    Вся Олимпиада-2022

    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

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