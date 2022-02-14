Российские керлингистки проиграли Канаде на ОИ-2022

Женская сборная России по керлингу потерпела поражение на Олимпиаде в Пекине от Канады со счетом 5:11.

Ранее на групповом этапе ОИ-2022 российские керлингистки уступили США (3:9), Швейцарии (7:8), Южной Корее (5:9) и Японии (5:10).

Состав Сборной России представлен Алиной Ковалевой, Юлией Портуновой, Галиной Арсенькиной, Екатериной Кузьминой и Марией Комаровой.

Российская команда потерпела пятое поражение подряд. Позднее в понедельник сборная России проведет матч с командой Дании.

Вся Олимпиада-2022

Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.