Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Пекин-2022
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Челси» впервые выиграл КЧМКлубный чемпионат мира олицетворяет растущий хаос в футболе
  • 13:06
    • Если Валиева попадет на пьедестал Олимпиады в личном турнире, церемония награждения не состоится
  • 09:02
    • CAS допустил Валиеву до Олимпиады в Пекине
  • 15:53
    • «Зенит» интересуется защитником «Байера»
  • 15:33
    • Новые контракты Гави и Араухо — приоритет «Барселоны»
  • 15:25
    • Китаянка Сюй Мэнтао выиграла золото ОИ в акробатике, у Гуськовой из Беларуси — серебро
    Все новости спорта

    Губерниев высказался о составе сборной России на мужскую эстафету на ОИ-2022

    Пекин-2022 Биатлон Сборная России
    Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал состав мужской сборной России на эстафетную гонку на Олимпиаде в Пекине.

    Дмитрий Губерниев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дмитрий Губерниев

    В эстафете выступят Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

    «Тот состав, который и я называл! Но Логинов — второй этап, у Цветкова уверенности больше, стрелковой прежде всего! Но тот же Логинов может и отрыв сделать, и подчистить там, где надо… Халили на первом не подведёт, Латыпов к победе нас приведёт! Верим!

    У Серохвостова по холоду такому и высоте не получается, увы! Эстафетный состав рабочий и боевой! Верим!», — приводит слова Губерниева «Чемпионат».

    Мужская эстафета пройдет 15 февраля, начало — в 09:30 мск.

    Напомним, ранее российские биатлонисты не выиграли на одной медали ОИ-2022 в личных гонках.

    Вся Олимпиада-2022

    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Привычная победа басков над «Мальоркой»?
  • «Мальорка» — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • «ПСЖ» обыграет «Реал» с крупным счетом?
  • ПСЖ — «Реал». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • Где «Ман Сити», там голы
  • «Спортинг» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.06
  • Экспресс дня 14 февраля
  • Сегодня в 21:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Мальорка — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч ПСЖ — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Спортинг — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Специя — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Брайтон
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •  2.01
  • Прогноз на матч Канада — Китай
  • Хоккей
  • Завтра в 16:10
    •  2.09
  • Прогноз на матч Чехия — Швейцария
  • Хоккей
  • Завтра в 11:40
    •  1.90
  • Прогноз на матч Клипперс — Голден Стэйт
  • Баскетбол
  • Завтра в 06:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Пекин-2022
    ОнлайнЛентаМедалиНаши
    02, ср.03, чт.04, пт.05, сб.06, вс.07, пн.08, вт.09, ср.10, чт.11, пт.12, сб.13, вс.14, пн.15, вт.16, ср.17, чт.18, пт.19, сб.20, вс.
    Биатлон Бобслей Горные лыжи Кёрлинг Коньки Лыжное двоеборье Лыжные гонки Прыжки с трамплина Санный спорт Скелетон Сноуборд Фигурное катание Фристайл Хоккей Шорт-трек
    Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие