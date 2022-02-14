Губерниев: Старт покажет, выдержит ли Камила все то, что на нее свалилось

Известный российский комментаторотреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить 15-летнюю российскую фигуристку

«Здравое и справедливое решение! Всех поздравляю. Люди вникли в ситуацию. Будем надеяться, что Тутберидзе и ее группа все выдержат и выступят прекрасно. Поэтому ждем прокатов, а потом церемонию награждения, где нам вручат заслуженные золотые медали!

Старт покажет, выдержит ли Камила все то, что на нее свалилось. Сил ей — душевных и физических!» — цитирует Губерниева «Чемпионат».

Напомним, спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции МОК, WADA и ISU по делу Камилы Валиевой, таким образом, российская фигуристка допущена до участия в женском одиночном турнире на Олимпиаде-2022 в Пекине.

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