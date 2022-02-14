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    Российские бобслеисты Гайтюкевич и Лаптев показали третий результат в первой попытке на ОИ

    Пекин-2022 Бобслей
    На Олимпийских играх в Пекине (Китай) завершилась первая попытка в соревнованиях бобслеистов в двойках. Лучший результат показали немецкие коллективы.

    Ростислав Гайтюкевич
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    Ростислав Гайтюкевич

    Лидируют Франческо Фридрих и Торстен Маргис. На 0,24 секунды от них отстают соотечественники Иоганнес Лохнер и Флориан Бауэр. Тройку лучших замыкают россияне Ростислав Гайтюкевич и Алексей Лаптев. Их отставание от лидеров составляет 0,39 секунды.

    Вторую попытку бобслеисты совершат сегодня, 14 февраля. Начало заезда — в 16:40 мск.

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