Российские конькобежцы пробились в полуфинал Олимпиады в командной гонке преследования

Российская сборная по конькобежному спорту прошла в полуфинал командной гонки преследования на Олимпийских играх в Пекине. В составе команды

Россияне заняли третье место. Их результат составил 3.38,67. Они противостояли китайцам.

В полуфинале, который состоится 15 февраля, сборная России будет соревноваться с командой США. В другом полуфинале сойдутся голландцы и норвежцы.

Коньки. Олимпийские игры-2022. Мужчины. Командная гонка. Четвертьфинал 1. Норвегия (Халлйейр Энгебротен, Аллан Даль Йоханссон, Педер Конгсеуг, Сверре Лунде Педерсен) — 3.37,47

2. США (Итан Сепуран, Кейси Доусон, Эмери Леман, Джои Мантия) — 3.37,51

3. Россия (Даниил Алдошкин, Александр Румянцев, Сергей Трофимов, Руслан Захаров) — 3.38,67

4. Нидерланды (Йоррит Бергсма, Марсель Боскер, Свен Крамер, Патрик Руст) — 3.38,90

5. Канада (Джордан Бельшо, Тед Ян Блумен, Коннор Хау, Тайсон Лангелар) — 3.40,17

6. Корея (Чунь Дже Вон, Ким Мин Сок, Ли Сын Хун, Пак Сун Кван) — 3.41,89

7. Италия (Давиде Джиотто, Андреа Джованни, Микеле Мальфатти, Алесио Трентини) — 3.42,04

8. Китай (Лянь Цзывэнь, Нин Чжунянь, Ван Хаоцянь, Ксю Фу) — 3.52,25

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