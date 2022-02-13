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    Логинов, Латыпов и Цветков выступят в масс-старте Олимпиады в Пекине

    Пекин-2022 Биатлон Сборная России
    Названы имена российских биатлонистов, которые примут участие в масс-старте на Олимпиаде в Пекине.

    Александр Логинов
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    Александр Логинов

    Как сообщает Международный союз биатлонистов (IBU), от сборной России выступят Александр Логинов, Эдуард Латыпов и Максим Цветков.

    Логинов получил 9 номер, Латыпов выйдет под 13 номером, а Цветков будет 16-м.

    Гонка запланирована на 18 февраля. Старт в 12:00 по мск.

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