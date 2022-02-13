Логинов, Латыпов и Цветков выступят в масс-старте Олимпиады в Пекине

Александр Логинов Фото: globallookpress.com
Как сообщает Международный союз биатлонистов (IBU), от сборной России выступят Александр Логинов, Эдуард Латыпов и Максим Цветков.
Логинов получил 9 номер, Латыпов выйдет под 13 номером, а Цветков будет 16-м.
Гонка запланирована на 18 февраля. Старт в 12:00 по мск.
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