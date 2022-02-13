Лыжи, мужчины, эстафета 4x10 км на Олимпиаде-2022: где смотреть онлайн

В 10:00 13 февраля на зимней Олимпиаде-2022 начнется

За сборную России на первом этапе бежит Алексей Червоткин, на втором — обладатель двух медалей ОИ-2022 Александр Большунов.

Третья часть гонки досталась призеру скиатлона Денису Спицову, а замыкать эстафету доверили Сергею Устюгову, противостоять которому будет сам Клебо.

Онлайн-трансляция гонки будет доступна на LiveSport.Ru.

Трансляция по ТВ — смотрите Первый канал, начало в 10:00. В прямом эфире комментировать эстафету будут Андрей Арих и Дмитрий Терехов.

Олимпиада-2022 онлайн

Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.