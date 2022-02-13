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    Легков: Окончательно лучшие в мире! Норвежцев нет — есть только Россия!

    Пекин-2022 Лыжные гонки Сборная России
    Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков прокомментировал победу мужской сборной России в эстафетной гонке на Олимпиаде в Пекине.

    Александр Легков
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    Александр Легков

    Золотые медали завоевали Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов.

    «Шикарные эмоции! Червоткин сделал отрыв, а другие поддержали. Все провели этап идеально. Очень рад за Устюгова, все стали чемпионами.

    Голоса нет, эмоций нет. Я счастлив! Окончательно лучшие в мире, теперь никто не подвергнет это сомнению. 40 лет не было золотого дубля. Мы переживали, что есть норвежцы, но ребята доказали, что нет норвежцев. Есть только Россия!», — приводит слова Легкова «Чемпионат».

    Напомним, женская сборная России тоже выиграла лыжную эстафету на Играх-2022.

    Олимпиада-2022 онлайн

    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

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