Легков: Окончательно лучшие в мире! Норвежцев нет — есть только Россия!

Олимпийский чемпион по лыжным гонкампрокомментировал победу мужской сборной России в эстафетной гонке на Олимпиаде в Пекине.

Золотые медали завоевали Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов.

«Шикарные эмоции! Червоткин сделал отрыв, а другие поддержали. Все провели этап идеально. Очень рад за Устюгова, все стали чемпионами.

Голоса нет, эмоций нет. Я счастлив! Окончательно лучшие в мире, теперь никто не подвергнет это сомнению. 40 лет не было золотого дубля. Мы переживали, что есть норвежцы, но ребята доказали, что нет норвежцев. Есть только Россия!», — приводит слова Легкова «Чемпионат».

Напомним, женская сборная России тоже выиграла лыжную эстафету на Играх-2022.

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