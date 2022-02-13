Латыпов завоевал бронзовую медаль в гонке преследования на Олимпиаде

Эдуард Латыпов Фото: globallookpress.com
Первым стал француз Кентен Фийон Майе. Второе место занял норвежец Тарьей Бе.
Олимпийские игры — 2022. Биатлон. Гонка преследования, 12,5 км. Мужчины
- 1. Кентен Фийон Майе (Франция) — 39.07,15 (0 промахов)
- 2. Тарьей Бё (Норвегия) — отставание +28,6 секунды (1 промах)
- 3. Эдуард Латыпов (Россия) — +35,3 (1 промах).
Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.