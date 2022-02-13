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    Латыпов завоевал бронзовую медаль в гонке преследования на Олимпиаде

    Пекин-2022 Биатлон Сборная России Медали России
    Россиянин Эдуард Латыпов стал бронзовым призером гонки преследования на Олимпиаде в Пекине.

    Эдуард Латыпов
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    Эдуард Латыпов

    Первым стал француз Кентен Фийон Майе. Второе место занял норвежец Тарьей Бе.

    Олимпийские игры — 2022. Биатлон. Гонка преследования, 12,5 км. Мужчины
    • 1. Кентен Фийон Майе (Франция) — 39.07,15 (0 промахов)
    • 2. Тарьей Бё (Норвегия) — отставание +28,6 секунды (1 промах)
    • 3. Эдуард Латыпов (Россия) — +35,3 (1 промах).

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    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

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