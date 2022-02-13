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    Федотов сыграет в воротах сборной России в 1/4 финала хоккейного турнира ОИ-2022

    Пекин-2022 Сборная России Хоккей
    Иван Федотов займет место в воротах сборной России в четвертьфинальном матче олимпийского хоккейного турнира в Пекине.

    Иван Федотов
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    Иван Федотов

    Об этом сообщил Sport24 тренер вратарей национальной команды Сергей Наумов.

    «Федотов играет в четвертьфинале», — сказал Наумов.

    На групповом этапе сборная России одержала две победы, обыграв команды Швейцарии (1:0) и Дании (2:0), и потерпела одно поражение от чехов (5:6 в овертайме). Россияне заняли первое место в группе B, набрав семь очков, и напрямую вышли в четвертьфинал Олимпийских игр. Соперник команды Алексея Жамнова определится позднее.

    Четвертьфинальные матчи на Олимпиаде пройдут 16 февраля.

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