Скелетонистка Никитина: Надеюсь, что все изменится, потому что хуже уже быть не может, мы просто на дне

Бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года скелетонисткане смогла сдержать слез после своего выступления на Играх в Пекине, где она заняла 16-е место.

«Простите за то, что я плачу сейчас. Не хочется, конечно, это показывать прессе, но это провал.

Для меня это удар, потому что мы очень много тренировались, очень хотели, а в итоге получили худший результат, ведь так плохо я не выступала с юниорских времен».

Если быть честной, у нас в команде сейчас не очень хорошая атмосфера, и это сильно давит в первую очередь на меня.

Я очень надеюсь, что после Олимпиады все изменится и у нас будет мир, единая цель, к которой мы будем идти.

И вместе мы будем сильнее, чем поодиночке, это касается в первую очередь тренеров и руководство. Надеюсь, что все действительно изменится, потому что хуже уже быть не может, мы просто на дне«, — цитирует Никитину ТАСС.

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