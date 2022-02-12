Лыжные гонки, женщины, эстафета 4x5 км на Олимпиаде-2022: где смотреть?

У женской сборной России на Олимпиаде дела пока идут с переменным успехом, но на сегодняшнюю гонку есть обоснованная надежда: два месяца назад на этапе кубка мира россиянки впервые за 17 лет выиграли именно эту дистанцию.
На лыжню отправятся: Юлия Ступак, Наталья Непряева — классикой, Татьяна Сорина и Вероника Степанова — коньком.
Прямой эфир эстафеты смотрите на канале «Россия 1». Трансляцию прокомментирует Дмитрий Губерниев. Начало — в 10:30.
В интернете за ходом гонки можно следить в онлайн-трансляции LiveSport.Ru.
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