Лыжные гонки, женщины, эстафета 4x5 км на Олимпиаде-2022: где смотреть?

12 февраля на Олимпиаде-2022 в Пенкине состоится женская4x5 км. Начало гонки — в 10:30 мск.

У женской сборной России на Олимпиаде дела пока идут с переменным успехом, но на сегодняшнюю гонку есть обоснованная надежда: два месяца назад на этапе кубка мира россиянки впервые за 17 лет выиграли именно эту дистанцию.

На лыжню отправятся: Юлия Ступак, Наталья Непряева — классикой, Татьяна Сорина и Вероника Степанова — коньком.

Прямой эфир эстафеты смотрите на канале «Россия 1». Трансляцию прокомментирует Дмитрий Губерниев. Начало — в 10:30.

В интернете за ходом гонки можно следить в онлайн-трансляции LiveSport.Ru.

Олимпиада-2022 онлайн

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