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    Кацалапов: В конце сезона мне нужно будет прооперировать спину

    Пекин-2022 Фигурное катание Сборная России
    Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в танцах на льду с Викторией Синициной, рассказал о проблемах со спиной.

    Никита Кацалапов и Виктория Синицина
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    Никита Кацалапов и Виктория Синицина

    «Спина беспокоила, не только в этом году, но и в прошлом. В этом году началось еще летом, со сборов, и в течение сезона три раза были сильные случаи, когда приходилось сниматься с соревнований, с чемпионата России.

    Мне очень повезло, что после него мы все-таки нашли людей, которые смогли помочь мне с этой проблемой.

    В данный момент я чувствую себя очень хорошо. В целом, проблема не исчезнет, скорее всего, в конце сезона мне нужно будет либо прооперировать, либо...

    В общем, все будет зависеть от моих лечащих врачей. На данный момент все хорошо», — сказал Кацалапов «Матч ТВ».

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