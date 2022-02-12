Йоханнес Бё выиграл золото в спринте на Олимпиаде-2022, Цветков — четвертый

Норвежский биатлонистзавоевал золотую медаль в спринтерской гонке на 10 км на Олимпиаде в Пекине.

Второе место занял француз Кентен Фийон-Майе.

Бронзовую награду выиграл Тарьей Бё, брат Йоханнеса.

Лучшим из россиян стал Максим Цветков. Как и в индивидуальной гонке, он занял четвертое место.

Эдуард Латыпов стал 11-м, а Даниил Серохвостов — 19-м.

Александр Логинов, допустив четыре промаха, показал всего лишь 34-е время.

Олимпийские игры — 2022. Биатлон. Спринт, 10 км. Мужчины

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 24.00,4 (1 промах)

2. Кантен Фийон-Майе (Франция) — +25,5 (1)

3. Тарьей Бё (Норвегия) — +38,9 (1)

4. Максим Цветков (Россия) — +40,6 (0)

5. Себастьян Самуэльссон (Швеция) — +52,0 (1)

6. Мартин Понсилуома (Швеция) — +53,7 (2)

7. Штурла Легрейд (Норвегия) — +01.02,3 (2)

8. Бенедикт Долль (Германия) — +01.05,0 (1)

9. Эмильян Жаклен (Франция) — +01.05,9 (2)

10. Антон Смольский (Белоруссия) — +01.12,5 (1)

11. Эдуард Латыпов (Россия) — +01.14,4 (3)

19. Даниил Серохвостов (Россия) — +01.37,6 (2)

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