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    Йоханнес Бё выиграл золото в спринте на Олимпиаде-2022, Цветков — четвертый

    Пекин-2022 Биатлон Сборная России
    Норвежский биатлонист Йоханнес Бё завоевал золотую медаль в спринтерской гонке на 10 км на Олимпиаде в Пекине.

    Йоханнес Бё
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    Йоханнес Бё

    Второе место занял француз Кентен Фийон-Майе.

    Бронзовую награду выиграл Тарьей Бё, брат Йоханнеса.

    Лучшим из россиян стал Максим Цветков. Как и в индивидуальной гонке, он занял четвертое место.

    Эдуард Латыпов стал 11-м, а Даниил Серохвостов — 19-м.

    Александр Логинов, допустив четыре промаха, показал всего лишь 34-е время.

    Олимпийские игры — 2022. Биатлон. Спринт, 10 км. Мужчины

    1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 24.00,4 (1 промах)

    2. Кантен Фийон-Майе (Франция) — +25,5 (1)

    3. Тарьей Бё (Норвегия) — +38,9 (1)

    4. Максим Цветков (Россия) — +40,6 (0)

    5. Себастьян Самуэльссон (Швеция) — +52,0 (1)

    6. Мартин Понсилуома (Швеция) — +53,7 (2)

    7. Штурла Легрейд (Норвегия) — +01.02,3 (2)

    8. Бенедикт Долль (Германия) — +01.05,0 (1)

    9. Эмильян Жаклен (Франция) — +01.05,9 (2)

    10. Антон Смольский (Белоруссия) — +01.12,5 (1)

    11. Эдуард Латыпов (Россия) — +01.14,4 (3)

    19. Даниил Серохвостов (Россия) — +01.37,6 (2)

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