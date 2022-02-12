Йоханнес Бё выиграл золото в спринте на Олимпиаде-2022, Цветков — четвертый

Второе место занял француз Кентен Фийон-Майе.
Бронзовую награду выиграл Тарьей Бё, брат Йоханнеса.
Лучшим из россиян стал Максим Цветков. Как и в индивидуальной гонке, он занял четвертое место.
Эдуард Латыпов стал 11-м, а Даниил Серохвостов — 19-м.
Александр Логинов, допустив четыре промаха, показал всего лишь 34-е время.
Олимпийские игры — 2022. Биатлон. Спринт, 10 км. Мужчины
1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 24.00,4 (1 промах)
2. Кантен Фийон-Майе (Франция) — +25,5 (1)
3. Тарьей Бё (Норвегия) — +38,9 (1)
4. Максим Цветков (Россия) — +40,6 (0)
5. Себастьян Самуэльссон (Швеция) — +52,0 (1)
6. Мартин Понсилуома (Швеция) — +53,7 (2)
7. Штурла Легрейд (Норвегия) — +01.02,3 (2)
8. Бенедикт Долль (Германия) — +01.05,0 (1)
9. Эмильян Жаклен (Франция) — +01.05,9 (2)
10. Антон Смольский (Белоруссия) — +01.12,5 (1)
11. Эдуард Латыпов (Россия) — +01.14,4 (3)
19. Даниил Серохвостов (Россия) — +01.37,6 (2)
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