Валиева провела тренировку на Олимпиаде в Пекине

Российская фигуристкавышла на лед посреди тренировки на Олимпийских играх в Пекине, сообщает «Чемпионат».

Спортсменка участвовала в тренировке в четверг, но пропустила занятия в среду.

9 февраля британский портал Inside the Games сообщил о возможных проблемах 15-летней Валиевой с допинг-пробой, взятой до Олимпийских игр в Пекине.

В СМИ уже успела появиться публикация о том, что Валиева будет отстранена от соревнований, но позже газета, распространившая эти слухи, принесла извинения фигуристке и читателям за непроверенную информацию. Официального решения до сих пор вынесено не было.

Напомним, что 15 февраля девушкам предстоит выступить на Олимпиаде в Пекине с короткими программами в рамках личного турнира.

Олимпиада-2022 онлайн

Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.