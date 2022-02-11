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    Валиева провела тренировку на Олимпиаде в Пекине

    Пекин-2022 Сборная России Фигурное катание
    Российская фигуристка Камила Валиева вышла на лед посреди тренировки на Олимпийских играх в Пекине, сообщает «Чемпионат».

    Камила Валиева
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    Камила Валиева

    Спортсменка участвовала в тренировке в четверг, но пропустила занятия в среду.

    9 февраля британский портал Inside the Games сообщил о возможных проблемах 15-летней Валиевой с допинг-пробой, взятой до Олимпийских игр в Пекине.

    В СМИ уже успела появиться публикация о том, что Валиева будет отстранена от соревнований, но позже газета, распространившая эти слухи, принесла извинения фигуристке и читателям за непроверенную информацию. Официального решения до сих пор вынесено не было.

    Напомним, что 15 февраля девушкам предстоит выступить на Олимпиаде в Пекине с короткими программами в рамках личного турнира.

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