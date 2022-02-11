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    Шипачев — о победе над Данией: Тяжелая игра, в атаке пока не получается

    Пекин-2022 Хоккей Сборная России
    Капитан сборной России Вадим Шипачев прокомментировал победу над Данией (2:0) во втором туре группового этапа олимпийского турнира в Пекине.

    Вадим Шипачев
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    Вадим Шипачев

    «Тяжелая игра, в атаке пока не получается. Хорошо, что забили голы и выиграли.

    Ждали другого хоккея от нас? Пока вот так. Стараемся найти свою игру. Много моментов не забиваем. В принципе, мы много и не создаем. Забить не можем. Не можем найти свою игру.

    Пробуем новые сочетания, но пока не можем ничего реализовать. Если бы я знал в чем проблема, то уже забил бы сегодня», — приводит слова Шипачева «Спорт-Экспресс».

    В пятницу, 12 февраля, сборная России сыграет с командой Чехии.

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