Шипачев — о победе над Данией: Тяжелая игра, в атаке пока не получается

Вадим Шипачев Фото: globallookpress.com
«Тяжелая игра, в атаке пока не получается. Хорошо, что забили голы и выиграли.
Ждали другого хоккея от нас? Пока вот так. Стараемся найти свою игру. Много моментов не забиваем. В принципе, мы много и не создаем. Забить не можем. Не можем найти свою игру.
Пробуем новые сочетания, но пока не можем ничего реализовать. Если бы я знал в чем проблема, то уже забил бы сегодня», — приводит слова Шипачева «Спорт-Экспресс».
В пятницу, 12 февраля, сборная России сыграет с командой Чехии.
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