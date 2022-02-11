Стал известен состав сборной России на женскую лыжную эстафету на ОИ-2022

Наталья Непряева Фото: globallookpress.com
«Гонку побегут по этапам Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.
Наши основные соперники — Швеция, Финляндия, Германия, США и Норвегия. Да, кто-то из них говорит о проблемах с составом, но в эстафетах всегда и все терпят», — приводит слова Вяльбе «Чемпионат».
Женская лыжная эстафета на ОИ-2022 пройдет 12 февраля, начало — в 10:30 мск.
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