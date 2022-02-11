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    Александр Никишин в матче со Швейцарией Дожали цепких датчан. Россия добыла вторую подряд победу на Олимпиаде
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    Мужская сборная России по кёрлингу разгромила Данию на ОИ в Пекине

    Пекин-2022 Сборная России Кёрлинг
    Мужская сборная России по керлингу победила команду Дании на Олимпиаде в Пекине с крупным счетом 10:2.

    Сергей Глухов
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    Сергей Глухов

    В рамках четвертого поединка групповой стадии турнира россияне одержали свою вторую победу на ОИ.

    В составе российской команды были Сергей Глухов, Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Даниил Горячев.

    13 февраля сборная России встретится с командой Италии.

    Олимпиада-2022 онлайн

    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

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