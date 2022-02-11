Мужская сборная России по кёрлингу разгромила Данию на ОИ в Пекине

Сергей Глухов Фото: globallookpress.com
В рамках четвертого поединка групповой стадии турнира россияне одержали свою вторую победу на ОИ.
В составе российской команды были Сергей Глухов, Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Даниил Горячев.
13 февраля сборная России встретится с командой Италии.
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