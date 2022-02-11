РУСАДА начало расследования в отношении персонала фигуристки Валиевой

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) начало расследование в отношении тренерского персонала фигуристки, допинг-проба которой показала положительный результат.

Как пишет агентство, на решение повлиял возраст спортсменки, которая является несовершеннолетней.

«В связи с тем, что спортсменка является несовершеннолетней, и в соответствии с пунктом 1.3.1 ОАП и статьей 20.5.12 Кодекса, РАА "РУСАДА" инициировало проведение расследования в отношении персонала спортсменки. Цель данного расследования — выявление всех обстоятельств возможного нарушения антидопинговых правил в интересах "защищенного лица", — говорится в официальном заявлении РУСАДА.

Олимпиада-2022 онлайн

Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.