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    • Официально: Допинг-проба Валиевой дала положительный результат
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    РУСАДА начало расследования в отношении персонала фигуристки Валиевой

    Пекин-2022 Фигурное катание Сборная России Допинг
    Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) начало расследование в отношении тренерского персонала фигуристки Камилы Валиевой, допинг-проба которой показала положительный результат.

    Камила Валиева
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    Камила Валиева

    Как пишет агентство, на решение повлиял возраст спортсменки, которая является несовершеннолетней.

    «В связи с тем, что спортсменка является несовершеннолетней, и в соответствии с пунктом 1.3.1 ОАП и статьей 20.5.12 Кодекса, РАА "РУСАДА" инициировало проведение расследования в отношении персонала спортсменки. Цель данного расследования — выявление всех обстоятельств возможного нарушения антидопинговых правил в интересах "защищенного лица", — говорится в официальном заявлении РУСАДА.

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