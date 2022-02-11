Румянцев: Ван дер Пул — это космос. Это похоже на доминирование Крамера

Российский конькобежецпрокомментировал свое пятое место на дистанции 10 000 метров на Олимпиаде в Пекине.

Золотую медаль выиграл швед Нильс ван дер Пул, победивший с мировым рекордом.

«Я отдал всего себя забегу. Понимал, что для медалей нужно побеждать хотя бы одного голландца, с этой задачей я не справился. Бег ровный, график ровный. Рекорд России — слабое ощущение, я не за этим сюда ехал.

Каждый настраивается на свои дистанции, индивидуальный вид спорта. Я настраивался на 10 км.

Достаточно ровно я построил свой график. Хотел в какой-то момент дернуться, но понимал, что уже залез в себя и дальше может не хватить. Надеюсь, что в командной гонке у нас будет медаль. Мы над ней много работали. Я все лето говорил Виктору Александровичу (Сивкову, тренеру — прим.), ругался с ним даже в какой-то момент — отпустите меня поработать на 10 км. Но у нас тут мало народу, кто бежит командную гонку, поэтому приходится приоритет своих дистанций отдавать.

Я даже не понял, на какую тему ван дер Пул ругается (на пресс-конференции — прим.). У голландцев бюджет позволяет привозить сюда бригаду и изучать лед. Нильсу, впрочем, это не мешает бить рекорды мира. Что ему еще надо?

Ван дер Пул и так уже в космосе. Он уже два года очень далеко ото всех. Это похоже на то, как доминировал Свен Крамер. Нильсом можно только восхищаться. Он много работает на тренировках, отдает всего себя. Он без стаффа, без команды, с ним два тренера. Я бы может так и попробовал, но боюсь, что возраст уже не тот», — приводит слова Румянцева «Матч ТВ»



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