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    Швед ван дер Пул с мировым рекордом выиграл забег на 10 000 м на ОИ-2022, Румянцев — пятый

    Пекин-2022 Коньки Сборная России
    Шведский конькобежец Нильс ван дер Пул завоевал золотую медаль в забеге на 10 000 метров на Олимпиаде в Пекине.

    Нильс ван дер Пул
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    Нильс ван дер Пул

    Ван дер Пул пробежал дистанцию за 12 минут 30,74 секунды, установив новый мировой рекорд.

    Второе место занял Патрик Руст из Нидерландов.

    Бронзовую медаль выиграл итальянец Давиде Гьотто.

    Россиянин Александр Румянцев занял пятое место, проиграв победителю 20,59 секунды.

    Олимпийские игры-2022. Пекин (Китай)

    Коньки. Мужчины. 10 000 м. Финал

    1. Нильс ван дер Пул (Швеция) — 12.30,74

    2. Патрик Руст (Нидерланды) — 12.44,59

    3. Давиде Джиотто (Италия) — 12.45,98

    4. Йоррит Бергсма (Нидерланды) — 12.48,94

    5. Александр Румянцев (Россия) — 12.51,33

    6. Грэм Фиш (Канада) — 12.58,80

    7. Патрик Беккерт (Германия) — 13.01,23

    8. Тед Ян Блумен (Канада) — 13.01,39

    9. Микеле Мальфатти (Италия) — 13.01,42

    10. Барт Свингс (Бельгия) — 13.02,43

    11. Риосуке Цутия (Япония) — 13.02,49

    12. Питер Майкл (Новая Зеландия) — 13.33,53

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