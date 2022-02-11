Швед ван дер Пул с мировым рекордом выиграл забег на 10 000 м на ОИ-2022, Румянцев — пятый

Шведский конькобежецзавоевал золотую медаль в забеге на 10 000 метров на Олимпиаде в Пекине.

Ван дер Пул пробежал дистанцию за 12 минут 30,74 секунды, установив новый мировой рекорд.

Второе место занял Патрик Руст из Нидерландов.

Бронзовую медаль выиграл итальянец Давиде Гьотто.

Россиянин Александр Румянцев занял пятое место, проиграв победителю 20,59 секунды.

Олимпийские игры-2022. Пекин (Китай)

Коньки. Мужчины. 10 000 м. Финал

1. Нильс ван дер Пул (Швеция) — 12.30,74

2. Патрик Руст (Нидерланды) — 12.44,59

3. Давиде Джиотто (Италия) — 12.45,98

4. Йоррит Бергсма (Нидерланды) — 12.48,94

5. Александр Румянцев (Россия) — 12.51,33



6. Грэм Фиш (Канада) — 12.58,80

7. Патрик Беккерт (Германия) — 13.01,23

8. Тед Ян Блумен (Канада) — 13.01,39

9. Микеле Мальфатти (Италия) — 13.01,42

10. Барт Свингс (Бельгия) — 13.02,43

11. Риосуке Цутия (Япония) — 13.02,49

12. Питер Майкл (Новая Зеландия) — 13.33,53

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