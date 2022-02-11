Большунов выиграл серебро Олимпиады в гонке классическим стилем

Победителем гонки стал финн Йиво Нисканен, пробежавший дистанцию за 37 минут 54,8 секунды.
Большунов проиграл Нисканену 23,2 секунды.
Бронзовую медаль выиграл норвежец Йоханнес Клэбо.
В субботу, 13 февраля, состоится мужская лыжная эстафета 4х10 км.
Напомним, Большунов завоевал золотую медаль Олимпиады-2022 в скиатлоне.
Олимпийские игры-2022. Пекин (Китай)
Лыжные гонки. Мужчины
Индивидуальная гонка, 15 км (К)
Лыжные гонки. Мужчины
Индивидуальная гонка, 15 км (К)
1. Иво Нисканен (Финляндия) — 37.54,8
2. Александр Большунов (Россия) — 38.18,0
3. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 38.32,3
4. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) — 38.44,6
5. Алексей Червоткин (Россия) — 38.51,7
6. Пертту Хюваринен (Финляндия) — 39.00,2
7. Юго Лапалю (Франция) — 39.09,6
8. Йенс Бурман (Швеция) — 39.26,8
9. Илья Семиков (Россия) — 39.34,7
10. Вильям Поромо (Швеция) — 39.42,5
13. Иван Якимушкин (Россия) — 39.52,6
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