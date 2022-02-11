Большунов выиграл серебро Олимпиады в гонке классическим стилем

Российский лыжниквыиграл серебряную медаль в гонке классическим стилем на 15 км на Олимпиаде в Пекине.

Победителем гонки стал финн Йиво Нисканен, пробежавший дистанцию за 37 минут 54,8 секунды.

Большунов проиграл Нисканену 23,2 секунды.

Бронзовую медаль выиграл норвежец Йоханнес Клэбо.

В субботу, 13 февраля, состоится мужская лыжная эстафета 4х10 км.

Напомним, Большунов завоевал золотую медаль Олимпиады-2022 в скиатлоне.

Олимпийские игры-2022. Пекин (Китай) Лыжные гонки. Мужчины Индивидуальная гонка, 15 км (К)

1. Иво Нисканен (Финляндия) — 37.54,8

2. Александр Большунов (Россия) — 38.18,0

3. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 38.32,3

4. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) — 38.44,6

5. Алексей Червоткин (Россия) — 38.51,7

6. Пертту Хюваринен (Финляндия) — 39.00,2

7. Юго Лапалю (Франция) — 39.09,6

8. Йенс Бурман (Швеция) — 39.26,8

9. Илья Семиков (Россия) — 39.34,7

10. Вильям Поромо (Швеция) — 39.42,5

13. Иван Якимушкин (Россия) — 39.52,6

Олимпиада-2022 онлайн

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