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    Большунов выиграл серебро Олимпиады в гонке классическим стилем

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    Российский лыжник Александр Большунов выиграл серебряную медаль в гонке классическим стилем на 15 км на Олимпиаде в Пекине.

    Александр Большунов
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    Александр Большунов

    Победителем гонки стал финн Йиво Нисканен, пробежавший дистанцию за 37 минут 54,8 секунды.

    Большунов проиграл Нисканену 23,2 секунды.

    Бронзовую медаль выиграл норвежец Йоханнес Клэбо.

    В субботу, 13 февраля, состоится мужская лыжная эстафета 4х10 км.

    Напомним, Большунов завоевал золотую медаль Олимпиады-2022 в скиатлоне.

    Олимпийские игры-2022. Пекин (Китай)

    Лыжные гонки. Мужчины

    Индивидуальная гонка, 15 км (К)

    1. Иво Нисканен (Финляндия) — 37.54,8

    2. Александр Большунов (Россия) — 38.18,0

    3. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 38.32,3

    4. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) — 38.44,6

    5. Алексей Червоткин (Россия) — 38.51,7

    6. Пертту Хюваринен (Финляндия) — 39.00,2

    7. Юго Лапалю (Франция) — 39.09,6

    8. Йенс Бурман (Швеция) — 39.26,8

    9. Илья Семиков (Россия) — 39.34,7

    10. Вильям Поромо (Швеция) — 39.42,5

    13. Иван Якимушкин (Россия) — 39.52,6

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