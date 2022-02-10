Кондратюк: Впечатления от Олимпиады скорее положительные

Россиянинвысказался о своем выступлении на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«Впечатления от Олимпиады скорее положительные. Позитивных моментов было больше. Личный турнир был не столь успешный, как командный. Там удались обе программы.

Сегодня было полегче, чем в короткой. Вчера я получил выходной, хотел морально восстановиться. Сил не хватало на короткую.

Как провел вчерашний день? Я просто отдыхал, гулял, виделся с друзьями», — цитирует фигуриста «Спорт-Экспресс».

18-летний фигурист из Подольска получил за свой прокат 162,71 балла, в сумме — 248,82. Фигурист занял 15-е место.

Олимпиада-2022 онлайн

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