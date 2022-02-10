Ханю: Я не смог осуществить свою мечту на Олимпиаде в Пекине

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию японецзаявил, что не смог осуществить свою мечту на Олимпиаде в Пекине.

В произвольной программы 27-летний японец упал при попытке исполнить аксель в четыре с половиной оборота и стал четвертым.

«Думаю, что сегодня я расширяю границы. Независимо от того, насколько мне было сложно, я хочу дать немного больше тем, кто возлагал на меня надежды. Теперь я намного лучше справляюсь с четверным акселем. Но я не смог осуществить свою мечту — исполнить его на этой Олимпиаде, но я очень много работал для этого.

Мне было тяжело на льду. Если бы я не делал четверной аксель, я мог бы выполнить лучшую комбинацию. Но даже такая попытка была моей гордостью. Это сделает меня более совершенным. Вот почему я это сделал. Давление дает мне больше энергии для катания», — цитирует Ханю пресс-служба Игр.

Олимпиада-2022 онлайн

Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.