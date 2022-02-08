Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Пекин-2022
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гави — символ светлого будущего «Барселоны»Победа над «Атлетико» знаменует возрождение «Барселоны»
  • 08:31
    • Нэйтан Чен с мировым рекордом выиграл короткую программу ОИ-2022
  • 09:33
    • Женская сборная Канады обыграла американок и заняла первое место в группе на ОИ-2022
  • 09:26
    • Овечкин может сыграть в ближайшем матче «Вашингтона»
  • 09:14
    • Большунов не выступит в спринте на Олимпиаде в Пекине
  • 07:57
    • Российский сноубордист Карлагачев сдал положительный тест на коронавирус
    Все новости спорта

    Женская сборная Канады обыграла американок и заняла первое место в группе на ОИ-2022

    Пекин-2022 Хоккей
    Женская сборная Канады по хоккею одержала победу над командой США в заключительном матче группового этапа олимпийского турнира в Пекине.

    Женская сборная Канады по хоккею выиграла все матчи на групповом этапе олимпийского турнира в Пекине
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Женская сборная Канады по хоккею выиграла все матчи на групповом этапе олимпийского турнира в Пекине

    Игра завершилась со счетом 4:2 (0:0. 3:2, 1:0) в пользу канадских хоккеисток.

    В составе Канады отличились Брианна Дженнер (дубль), Джейми Ли Рэттрей и Мари-Филип Пулен, реализовавшая буллит.

    У США заброшенные шайбы в активе Дэни Камеранези и Алекс Карпентер.

    Сборная Канады выиграла все четыре матча и заняла первое место в группе. Команда США осталась на второй строчке.

    В четвертьфинале канадские хоккеистки сыграют с командой, занявшей третью строчку в группе В. Американки в 1/4 финала встретятся со второй сборной параллельной группы.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • В матче «Интера» и «Ромы» сухо не будет
  • «Интер» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
  • Оформит ли Россия вторую победу на Играх?
  • Финляндия — Россия. Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • «МЮ» потеряет очки на поле «Бернли»?
  • «Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.51
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.23
  • Экспресс дня 8 февраля
  • Сегодня в 22:45
    •  1.74
  • Прогноз на матч Интер — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Финляндия — Россия
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:10
    •  2.51
  • Прогноз на матч Бернли — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Монако — Амьен
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Россия — Швейцария
  • Хоккей
  • Завтра в 11:40
    •  1.80
  • Прогноз на матч Милан — Лацио
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Аль-Хилаль — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.43
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Саутгемптон
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Пекин-2022
    ОнлайнЛентаМедалиНаши
    02, ср.03, чт.04, пт.05, сб.06, вс.07, пн.08, вт.09, ср.10, чт.11, пт.12, сб.13, вс.14, пн.15, вт.16, ср.17, чт.18, пт.19, сб.20, вс.
    Биатлон Бобслей Горные лыжи Кёрлинг Коньки Лыжное двоеборье Лыжные гонки Прыжки с трамплина Санный спорт Скелетон Сноуборд Фигурное катание Фристайл Хоккей Шорт-трек
    Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие