Женская сборная Канады обыграла американок и заняла первое место в группе на ОИ-2022

Женская сборнаяпо хоккею одержала победу над командойв заключительном матче группового этапа олимпийского турнира в Пекине.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Женская сборная Канады по хоккею выиграла все матчи на групповом этапе олимпийского турнира в Пекине Фото: twitter.com/HockeyCanada

Игра завершилась со счетом 4:2 (0:0. 3:2, 1:0) в пользу канадских хоккеисток.

В составе Канады отличились Брианна Дженнер (дубль), Джейми Ли Рэттрей и Мари-Филип Пулен, реализовавшая буллит.

У США заброшенные шайбы в активе Дэни Камеранези и Алекс Карпентер.

Сборная Канады выиграла все четыре матча и заняла первое место в группе. Команда США осталась на второй строчке.

В четвертьфинале канадские хоккеистки сыграют с командой, занявшей третью строчку в группе В. Американки в 1/4 финала встретятся со второй сборной параллельной группы.