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    Семененко прокомментировал свой прокат в короткой программе ОИ в Пекине

    Пекин-2022 Сборная России Фигурное катание
    Российский фигурист Евгений Семененко прокомментировал свое выступление в короткой программе на Олимпиаде в Пекине.

    Евгений Семененко
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    Евгений Семененко

    За выступление 18-летний фигурист получил 95,76 балла и занял седьмое место.

    «Спокойствие всегда надо сохранять. Мы тут уже давно, еще никогда мы не приезжали с запасом. Это новый опыт. Но есть еще один этап, который будет послезавтра.

    Могло ли быть лучше? Всегда можно лучше. Есть моменты, которые можно усовершенствовать. Мишин сказал молодец, справился с короткой программой. Ну и сказал, что улучшить.

    Давление присутствует всегда, и с ним нужно уметь справляться», — передает слова Семененко Sport24.

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