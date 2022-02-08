Семененко прокомментировал свой прокат в короткой программе ОИ в Пекине

Российский фигуристпрокомментировал свое выступление в короткой программе на Олимпиаде в Пекине.

За выступление 18-летний фигурист получил 95,76 балла и занял седьмое место.

«Спокойствие всегда надо сохранять. Мы тут уже давно, еще никогда мы не приезжали с запасом. Это новый опыт. Но есть еще один этап, который будет послезавтра.

Могло ли быть лучше? Всегда можно лучше. Есть моменты, которые можно усовершенствовать. Мишин сказал молодец, справился с короткой программой. Ну и сказал, что улучшить.

Давление присутствует всегда, и с ним нужно уметь справляться», — передает слова Семененко Sport24.