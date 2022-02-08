Чешская сноубордистка Ледечка выиграла золото ОИ-2022 в параллельном гигантском слаломе

Эстер Ледечка Фото: globallookpress.com
В большом финале Ледечка опередила австрийку Даниэлу Ульбинг, которая стала обладательницей серебряной награды.
Ледечка стала двукратной олимпийской чемпионкой. Первое золото она выиграла на Играх в Пхёнчхане в 2018 году.
Третье место заняла словенка Глория Котник, которая опередила нидерландку Мишель Деккер в заезде за третье место.
За ходом всех соревнований можно следить в онлайне Пекина-2022 на LiveSport.Ru. Медальный зачет уже вовсю пополняется — следить за ним можно здесь.