Чешская сноубордистка Ледечка выиграла золото ОИ-2022 в параллельном гигантском слаломе

Чешская сноубордистказавоевала золотую медаль в параллельном гигантском слаломе на Олимпиаде в Пекине.

В большом финале Ледечка опередила австрийку Даниэлу Ульбинг, которая стала обладательницей серебряной награды.

Ледечка стала двукратной олимпийской чемпионкой. Первое золото она выиграла на Играх в Пхёнчхане в 2018 году.

Третье место заняла словенка Глория Котник, которая опередила нидерландку Мишель Деккер в заезде за третье место.

За ходом всех соревнований можно следить в онлайне Пекина-2022 на LiveSport.Ru. Медальный зачет уже вовсю пополняется — следить за ним можно здесь.