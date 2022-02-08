Женская сборная Японии по хоккею обыграла Чехию и заняла 1-е место в группе В на ОИ-2022

Харука Токо Фото: globallookpress.com
В составе победительниц заброшенными шайбами отметились Харука Токо (дубль), а в серии буллитов точный бросок нанесла Ханаэ Кубо. У Чехии отметились Дениса Кршижова и Натали Млинкова.
Сборная Японии заняла первое место в турнирной таблице группы В, Чехия стала второй. Таким образом, японские хоккеистки в четвертьфинале сыграют с командой, которая займёт третье место в группе А. Вероятно, ей может стать сборная России, которая сыграет во встрече с Финляндией сегодня, 8 февраля. Начало — в 16:10 мск.
Сборная Чехии заняла второе место в группе В и в 1/4 финала встретится с командой, которая станет второй в группе А.
Женский турнир по хоккею с шайбой.
Япония — Чехия — 3:2 Б (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы: Х. Токо — 2 (бол., А. Шига, А. Токо), 4:00 — 1:0. Кризова — 2 (Ванишова), 26:09 — 1:1. Х. Токо — 3 (бол., Кубо, А. Токо), 40:23 — 2:1. Млинкова — 1, 45:53 — 2:2Победный буллит КубоВратари: Н. Фудзимото — ПеслароваШтраф: 6 — 10Броски: 24 (10+7+5+2) — 38 (12+9+12+5)Судьи: Абросимова, Ермак. 8 февраля. Пекин. Укэсун Спортс Центр