Итоговая таблица командных соревнований фигуристов на Олимпиаде-2022

Камила Валиева Фото: globallookpress.com
По итогам соревнований российская команда набрала 74 очка. Марк Кондратюк принес сборной 17 баллов. В соревнованиях пар Анастасия Мишина и Александр Галлямов суммарно набрали 19 очков. Танцевальный дуэт — Виктория Синицина/Никита Кацалапов — положил в копилку сборной 18 баллов. Максимальный результат у Камилы Валиевой — 20 очков.
Второе место заняла сборная США (65 очков). Замкнула тройку команда Японии (63 очка).
Фигурное катание. Олимпийские игры. Пекин. Командный турнир
Итоговая турнирная таблица
1. Россия — 74.
2. США — 65.
3. Япония — 63.
4. Канада — 53.
5. Китай — 50.