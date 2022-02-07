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    Итоговая таблица командных соревнований фигуристов на Олимпиаде-2022

    Пекин-2022 Сборная России Фигурное катание
    Сборная России победила в командном турнире по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

    Камила Валиева
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    Камила Валиева

    По итогам соревнований российская команда набрала 74 очка. Марк Кондратюк принес сборной 17 баллов. В соревнованиях пар Анастасия Мишина и Александр Галлямов суммарно набрали 19 очков. Танцевальный дуэт — Виктория Синицина/Никита Кацалапов — положил в копилку сборной 18 баллов. Максимальный результат у Камилы Валиевой — 20 очков.

    Медали Пекина-2022 онлайн

    Второе место заняла сборная США (65 очков). Замкнула тройку команда Японии (63 очка).

    Фигурное катание. Олимпийские игры. Пекин. Командный турнир
    Итоговая турнирная таблица

    1. Россия — 74.
    2. США — 65.
    3. Япония — 63.
    4. Канада — 53.
    5. Китай — 50.

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