Россия укрепила лидерство в командном турнире Олимпиады в Пекине

Анастасия Мишина и Александр Галлямов Фото: globallookpress.com
Сегодня, 7 февраля, Анастасия Мишина и Александр Галлямов показали лучший результат в произвольной программе среди пар и принесли своей сборной 10 очков.
Таким образом, после шести видов командного турнира у России 55 очков и чистое первое место. У Японии и США по 48 баллов.
Онлайн фигурного катания в Пекине-2022
Следующий вид программы командного турнира — произвольный танец. Россию представят Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
Олимпиада-2022 Пекин, Китай
Командный турнир Положение после 6 видов из 8
1. Россия — 55 очков
2. Япония — 48
3. США — 48
4. Китай — 37
5. Канада — 37
6. Грузия — 22
7. Италия — 20
8. Чехия — 15
9. Германия — 8
10. Украина — 8