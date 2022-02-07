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    Россия укрепила лидерство в командном турнире Олимпиады в Пекине

    Пекин-2022 Сборная России Фигурное катание
    Сборная России продолжает лидировать в командном турнире по фигурному катанию на Олимпийских играх после шести видов программы.

    Анастасия Мишина и Александр Галлямов
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    Анастасия Мишина и Александр Галлямов

    Сегодня, 7 февраля, Анастасия Мишина и Александр Галлямов показали лучший результат в произвольной программе среди пар и принесли своей сборной 10 очков.

    Таким образом, после шести видов командного турнира у России 55 очков и чистое первое место. У Японии и США по 48 баллов.

    Онлайн фигурного катания в Пекине-2022

    Следующий вид программы командного турнира — произвольный танец. Россию представят Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

    Олимпиада-2022 Пекин, Китай
    Командный турнир Положение после 6 видов из 8

    1. Россия — 55 очков
    2. Япония — 48
    3. США — 48
    4. Китай — 37
    5. Канада — 37
    6. Грузия — 22
    7. Италия — 20
    8. Чехия — 15
    9. Германия — 8
    10. Украина — 8

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