Россия укрепила лидерство в командном турнире Олимпиады в Пекине

Сборнаяпродолжает лидировать в командном турнире по фигурному катанию на Олимпийских играх после шести видов программы.

Сегодня, 7 февраля, Анастасия Мишина и Александр Галлямов показали лучший результат в произвольной программе среди пар и принесли своей сборной 10 очков.

Таким образом, после шести видов командного турнира у России 55 очков и чистое первое место. У Японии и США по 48 баллов.

Онлайн фигурного катания в Пекине-2022

Следующий вид программы командного турнира — произвольный танец. Россию представят Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Олимпиада-2022 Пекин, Китай

Командный турнир Положение после 6 видов из 8

1. Россия — 55 очков

2. Япония — 48

3. США — 48

4. Китай — 37

5. Канада — 37

6. Грузия — 22

7. Италия — 20

8. Чехия — 15

9. Германия — 8

10. Украина — 8