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    Кацалапов — о победе на Олимпиаде: Мы все сделали это. Одной командой

    Пекин-2022 Фигурное катание
    Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в паре с Викторией Синициной опубликовал первый пост после победы в командном турнире на Олимпиаде в Пекине.

    Никита Кацалапов
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    Никита Кацалапов

    «Мы все сделали это. Вместе. Одной командой. Поздравляем нашу команду с золотой медалью. Все очень крутые. Дальше каждого из нас ждут личные турниры, хочется пожелать всем удачи, и нам тоже», — говорится в посте.

    Синицина и Кацалапов заняли второе место в короткой и произвольной программах. В сумме по итогам соревнований сборная России набрала 74 очка и выиграла золото Олимпиады в командном турнире.

    В составе команды также выступали Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Камила Валиева и Марк Кондратюк.

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