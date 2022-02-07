Кацалапов — о победе на Олимпиаде: Мы все сделали это. Одной командой

Российский фигурист, выступающий в паре с Викторией Синициной опубликовал первый пост после победы в командном турнире на Олимпиаде в Пекине.

«Мы все сделали это. Вместе. Одной командой. Поздравляем нашу команду с золотой медалью. Все очень крутые. Дальше каждого из нас ждут личные турниры, хочется пожелать всем удачи, и нам тоже», — говорится в посте.

Синицина и Кацалапов заняли второе место в короткой и произвольной программах. В сумме по итогам соревнований сборная России набрала 74 очка и выиграла золото Олимпиады в командном турнире.

В составе команды также выступали Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Камила Валиева и Марк Кондратюк.