Александр Большунов и Денис Спицов получили свои медали на ОИ-2022

Лыжник сборной Россииполучил золотую медаль за победу в скиатлоне на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай). Серебряной медалью наградили его соотечественника, отставшего более чем на минуту. Бронзовую награду получил финн Ийво Нисканен.

🥇🥈 Александр Большунов и Денис Спицов получили свои медали!

Теперь ОФИЦИАЛЬНО: олимпийский чемпион и серебряный призер. pic.twitter.com/XPYsoiTmSz — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) February 7, 2022

25-летний Большунов — олимпийский чемпион 2022 года в скиатлоне, чемпион мира 2021 года в скиатлоне, четырёхкратный призёр Олимпийских игр 2018 года, семикратный призёр чемпионатов мира 2019 и 2021 годов, двукратный обладатель Большого хрустального глобуса (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки «Тур де Ски» (2019/2020 и 2021).