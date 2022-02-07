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    Александр Большунов и Денис Спицов получили свои медали на ОИ-2022

    Пекин-2022 Лыжные гонки
    Лыжник сборной России Александр Большунов получил золотую медаль за победу в скиатлоне на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай). Серебряной медалью наградили его соотечественника Дениса Спицова, отставшего более чем на минуту. Бронзовую награду получил финн Ийво Нисканен.

    Александр Большунов
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    Александр Большунов

    25-летний Большунов — олимпийский чемпион 2022 года в скиатлоне, чемпион мира 2021 года в скиатлоне, четырёхкратный призёр Олимпийских игр 2018 года, семикратный призёр чемпионатов мира 2019 и 2021 годов, двукратный обладатель Большого хрустального глобуса (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки «Тур де Ски» (2019/2020 и 2021).

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