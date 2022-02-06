Смирнова выиграла бронзу в могуле на Олимпиаде-2022

Анастасия Смирнова Фото: globallookpress.com
Первое место заняла австралийка Джакара Энтони. Серебро забрала американка Джелин Кауф.
На этапе первого финала выбыла россиянка Полина Чудинова. Еще раньше борьбу прекратили Анастасия Первушина и Виктория Лазаренко.
Фристайл. Олимпийские игры. Пекин. Женщины. Могул
- Джакара Энтони (Австралия) — 83,09.
- Джелин Кауф (США) — 80,28.
- Анастасия Смирнова (Россия) — 77,72.
- Перрин Лаффон (Франция) — 77,36.
- Анри Кавамура (Япония) — 77,12.
- Оливия Джаччо (США) — 75,61.