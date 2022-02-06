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    Смирнова выиграла бронзу в могуле на Олимпиаде-2022

    Пекин-2022 Фристайл Сборная России Медали России
    Российская фристайлистка Анастасия Смирнова выиграла бронзовую медаль в могуле на зимних Олимпийских играх в Пекине.

    Анастасия Смирнова
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    Анастасия Смирнова

    Первое место заняла австралийка Джакара Энтони. Серебро забрала американка Джелин Кауф.

    На этапе первого финала выбыла россиянка Полина Чудинова. Еще раньше борьбу прекратили Анастасия Первушина и Виктория Лазаренко.

    Фристайл. Олимпийские игры. Пекин. Женщины. Могул
    • Джакара Энтони (Австралия) — 83,09.
    • Джелин Кауф (США) — 80,28.
    • Анастасия Смирнова (Россия) — 77,72.
    • Перрин Лаффон (Франция) — 77,36.
    • Анри Кавамура (Япония) — 77,12.
    • Оливия Джаччо (США) — 75,61.
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