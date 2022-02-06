Нортуг восхитился победой Большунова в скиатлоне на ОИ-2022

Двукратный олимпийский чемпион 2010 года, 13-кратный чемпион мира норвежский лыжникотреагировал на победу россиянинав скиатлоне на Олимпийских играх-2022.

«Сегодня начался сезон Большунова. То, что происходило до сегодняшнего дня, не имеет значения. Это был первый раз, когда ему нужно было показать всю свою силу, и он завоевал золото. Ему все равно, что там на Кубке мира и "Тур де Ски".

Норвегия рискует остаться без золота на дистанциях — это очевидно. Большунов является фаворитом и на 15 км, и в марафоне. Кажется, он в нужный момент вышел на пик формы. Его соперникам остаётся лишь пожелать удачи», — приводит слова Нортуга TV2.

Большунову 25 лет, он завоевал первую золотую олимпийскую медаль. На Играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане он стал трехкратным серебряным призером и завоевал одну бронзовую награду.