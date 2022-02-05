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    • Российские хоккеистки разгромно проиграли сборной США на ОИ-2022
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    Российские хоккеистки разгромно проиграли сборной США на ОИ-2022

    Пекин-2022 Хоккей Сборная России
    Женская сборная России по хоккею проиграла команде США (0:5) в матче 2-го тура группового этапа Олимпиады в Пекине.

    США — Россия
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    США — Россия

    В составе победителей по шайбе забросили Саванна Хэрмон, Хилари Найт, Грейс Зумвинкль, Джесси Компер и Александра Карпентер.

    Олимпийские игры-2022. Женщины. Группа A
    США — Россия — 5:0 (1:0, 1:0, 3:0)
    Голы: Хэрмон — 1 (бол., Найт, Брандт), 12:29 — 1:0. Найт — 1 (Хэрмон, Койн), 28:51 — 2:0. Замвинкль — 1, 43:57 — 3:0. Комфер — 1, 46:15 — 4:0. Карпентер — 3 (Кессел, Хэрмон), 48:44 — 5:0Вратари: Хэнсли — Сорокина (Грезден, 48:44)Броски: 62 (19+17+26) — 12 (2+4+6)Штраф: 6 — 14

    Сборная США вышла на 2-е место в группе А с 6 очками, россиянки потерпели первое поражение и идут на 3-м месте с 3 очками.

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