Российские хоккеистки разгромно проиграли сборной США на ОИ-2022

США — Россия Фото: globallookpress.com
В составе победителей по шайбе забросили Саванна Хэрмон, Хилари Найт, Грейс Зумвинкль, Джесси Компер и Александра Карпентер.
Олимпийские игры-2022. Женщины. Группа A
США — Россия — 5:0 (1:0, 1:0, 3:0)
Голы: Хэрмон — 1 (бол., Найт, Брандт), 12:29 — 1:0. Найт — 1 (Хэрмон, Койн), 28:51 — 2:0. Замвинкль — 1, 43:57 — 3:0. Комфер — 1, 46:15 — 4:0. Карпентер — 3 (Кессел, Хэрмон), 48:44 — 5:0Вратари: Хэнсли — Сорокина (Грезден, 48:44)Броски: 62 (19+17+26) — 12 (2+4+6)Штраф: 6 — 14
Сборная США вышла на 2-е место в группе А с 6 очками, россиянки потерпели первое поражение и идут на 3-м месте с 3 очками.