Сихарулидзе: Вэньцзинь Суй и Цун Хань катались ничуть не хуже Мишиной и Галлямова

Олимпийский чемпион в парном катаниивысказался о судействе в короткой программе пар в командном турнире на Играх в Пекине.

В первый день китайцы Вэньцзинь Суй и Цун Хань опередили россиян Анастасию Мишину и Александра Галлямова.

«Мишина и Галлямов катались просто блестяще, не допустили ни одной ошибки. Соперники из Китая катались ничуть не хуже — именно поэтому результат такой близкий. 19 сотых — это мизерный отрыв. В таких случаях дома даже стены помогают.

После короткой программы вообще не имеет смысла говорить о предвзятом судействе. В любом случае оценки уже выставлены, и разговоры ничего не изменят.

Рад замечательному катанию Мишиной и Галлямова. Вся борьба только начинается. Надеюсь, что конечный результат будет успешным», — сказал Сихарулидзе «Чемпионату».

Также он подвел итоги первого дня командных соревнований.

«Начало выступлений фигуристов было неплохим. Если оценивать все три короткие программы, то результат положительный.

Все ребята находятся в хорошей форме. У нас есть хорошие основания говорить о дальнейшей борьбе за золотые медали.

В мужском одиночном катании наш юный спортсмен Кондратюк сделал все, что от него зависит, и занял достойное третье место.

Марка опередили только американец и японец, которых объективно можно называть гениями фигурного катания.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов допустили небольшую ошибку в ритм-танце. Именно поэтому они совсем немного проиграли американскому дуэту — это не критично.

Уверен, что и в произвольной программе, и в индивидуальных соревнованиях смогут чисто откатать свои программы и опередить американский дуэт», — добавил экс-фигурист.