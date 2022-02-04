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    Сихарулидзе: Вэньцзинь Суй и Цун Хань катались ничуть не хуже Мишиной и Галлямова

    Пекин-2022 Фигурное катание Сборная России
    Олимпийский чемпион в парном катании Антон Сихарулидзе высказался о судействе в короткой программе пар в командном турнире на Играх в Пекине.

    Вэньцзинь Суй и Цун Хань
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    Вэньцзинь Суй и Цун Хань

    В первый день китайцы Вэньцзинь Суй и Цун Хань опередили россиян Анастасию Мишину и Александра Галлямова.

    «Мишина и Галлямов катались просто блестяще, не допустили ни одной ошибки. Соперники из Китая катались ничуть не хуже — именно поэтому результат такой близкий. 19 сотых — это мизерный отрыв. В таких случаях дома даже стены помогают.

    После короткой программы вообще не имеет смысла говорить о предвзятом судействе. В любом случае оценки уже выставлены, и разговоры ничего не изменят.

    Рад замечательному катанию Мишиной и Галлямова. Вся борьба только начинается. Надеюсь, что конечный результат будет успешным», — сказал Сихарулидзе «Чемпионату».

    Также он подвел итоги первого дня командных соревнований.

    «Начало выступлений фигуристов было неплохим. Если оценивать все три короткие программы, то результат положительный.

    Все ребята находятся в хорошей форме. У нас есть хорошие основания говорить о дальнейшей борьбе за золотые медали.

    В мужском одиночном катании наш юный спортсмен Кондратюк сделал все, что от него зависит, и занял достойное третье место.

    Марка опередили только американец и японец, которых объективно можно называть гениями фигурного катания.

    Виктория Синицина и Никита Кацалапов допустили небольшую ошибку в ритм-танце. Именно поэтому они совсем немного проиграли американскому дуэту — это не критично.

    Уверен, что и в произвольной программе, и в индивидуальных соревнованиях смогут чисто откатать свои программы и опередить американский дуэт», — добавил экс-фигурист.

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