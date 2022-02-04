Российские биатлонисты не примут участия в церемонии открытия ОИ-2022 в Пекине

Кристина Резцова Фото: globallookpress.com
Биатлонная команда живет в горной Олимпийской деревне в Чжанцзякоу, который расположен в 230 км от китайской столицы. Решение не участвовать в церемонии открытия связано в том числе и с тем, что на следующий день почти половина состава выйдет на старт гонки: 5 февраля за российскую команду в смешанной эстафете побегут Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.
Помимо вышеназванных спортсменов в состав сборной России на ОИ вошли Карим Халили, Даниил Серохвостов, Максим Цветков, Ирина Казакевич, Светлана Миронова и Евгения Буртасова.