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    Российские биатлонисты не примут участия в церемонии открытия ОИ-2022 в Пекине

    Пекин-2022 Сборная России Биатлон
    Российские биатлонисты не примут участия в церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию от Союза биатлонистов России (СБР). Церемония открытия Игр состоится сегодня, 4 февраля, и начнётся в 15:00 (мск).

    Кристина Резцова
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    Кристина Резцова

    Биатлонная команда живет в горной Олимпийской деревне в Чжанцзякоу, который расположен в 230 км от китайской столицы. Решение не участвовать в церемонии открытия связано в том числе и с тем, что на следующий день почти половина состава выйдет на старт гонки: 5 февраля за российскую команду в смешанной эстафете побегут Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

    Помимо вышеназванных спортсменов в состав сборной России на ОИ вошли Карим Халили, Даниил Серохвостов, Максим Цветков, Ирина Казакевич, Светлана Миронова и Евгения Буртасова.

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