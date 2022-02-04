Кондратюк стал третьим в короткой программе командного турнира ОИ-2022

Марк Кондратюк Фото: globallookpress.com
Первое место занял американец Натан Чен (111,71), второе место у японца Шомы Уно (105,46), замкнул тройку россиянин Марк Кондратюк (95,81).
После мужской короткой программы сборная России набрала восемь баллов и находится на третьем месте в командных соревнованиях. Лидирует сборная США, у которой десять очков. Следом за американцами идет Япония с девятью пунктами.
Далее танцевальные пары выступят с ритм-танцем. Россию в этих соревнованиях представят Виктория Синицина и Никита Кацалапов.