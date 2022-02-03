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    СМИ: Ханю может пропустить командный турнир на Олимпиаде в Пекине

    Пекин-2022 Фигурное катание
    Двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Юдзуру Ханю может не выступить в командном турнире на Играх в Пекине, сообщает Sohu.com

    Юдзуру Ханю
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    Юдзуру Ханю

    Японский фигурист не появился на утренней тренировке в четверг, в которой приняли участие только два фигуриста.

    В соответствии с правилами командных соревнований на Олимпиаде в Китае, окончательное время для подтверждения кандидатов на участие в мужской короткой программе в «команднике» — 3 февраля 21:00 по местному времени, а на произвольную — 6 февраля 23:00.

    Судя по расписанию, существует высокая вероятность того, что Ханю не будет участвовать в командных соревнованиях, а больше сосредоточится на личных. Мужская короткая программа в одиночном катании запланирована на 8 февраля. Командный турнир пройдет 4, 6 и 7 февраля.

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