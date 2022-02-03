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    Шипачёв: Очень рад, что выбрали меня капитаном

    Пекин-2022 Сборная России Хоккей
    Капитан сборной России по хоккею Вадим Шипачёв рассказал о полёте в Пекин и ожиданиях от Олимпийских игр.

    Вадим Шипачёв
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    Вадим Шипачёв

    «Полёт нормально прошёл, спали, потому что летели ночью. Сейчас хотим посмотреть, куда мы попали, условия.

    Ожидания? Думаю, всё будет отлично. Настроение отличное, хочется побыстрее потренироваться и посмотреть все объекты.

    Накладывает ли капитанство особую ответственность? Конечно, ответственность огромная. Очень рад, что выбрали меня капитаном. Постараюсь оправдать ожидания.

    Думаю ли о том, что могут выбрать знаменосцем? Нет, я об этом не думаю. Как будет, так будет. Если вдруг? Тогда обрадуюсь», — цитирует Шипачёва Олимпийский комитет России.

    Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир начнётся 9 февраля.

    Россияне являются действующими олимпийскими чемпионами и на групповом этапе сыграют с командами Швейцарии (9 февраля), Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).

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